destilliert | März 2022: Gregor über Tracks & Traces, Podcast-Charts und Succession

Ab März dritte Staffel „Tracks & Traces“

Am 8. März geht unser Musikpodcast Tracks & Traces in die bereits dritte Staffel. Der Podcast ist eine unserer am meisten gefeierten Produktionen. Empfohlen wird der Podcast beispielsweise von Deutschlandfunk Kultur oder dem Bayerischen Rundfunk. Für die Süddeutsche Zeitung wirft der Podcast „einen erfrischenden Blick in die Eingeweide der Musikproduktion“. 2020 ist der Podcast sowohl für den Grimme Online Award als auch für den Deutschen Radiopreis („Bester Podcast“) nominiert gewesen.

In „Tracks & Traces“ nehmen Musikerinnen und Musiker einen Song Spur für Spur auseinander. Zu hören sind ausschließlich die Musikerinnen und Musiker selbst, unterbrochen nur von Songschnipseln oder einzelnen Tonspuren. Produziert wird das akustisch aufwendige und innovative Format von unserem Musikchef Gregor Schenk. In der ersten Episode der neuen Staffel, die am Weltfrauentag (8. März) auf allen Podcast-Plattformen erscheint, seziert lùisa ihre Empowerment-Hymne „New Woman“. Es geht darin um die Suche nach Identität, einem Platz im Leben und in der Musik.

GEMA und Patreon als Partner

Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon, sogenannte „Patrons“, können bereits seit Dienstag die erste Episode exklusiv hören. Denn wir testen gemeinsam mit Patreon das Mitgliedsmodell für „Tracks & Traces“. Fans erhalten dort auch zusätzliche Inhalte. Bei Patreon gibt es für den Podcast drei Mitgliedschaftslevel mit verschiedenen Benefits wie etwa frühzeitigem Zugang zu neuen Episoden, Bonusmaterial, T-Shirts oder die Mitgestaltung des Podcasts per Sprachnachricht. Außerdem ist die GEMA exklusiver Partner der aktuellen Staffel von „Tracks & Traces“.

Podcast-Charts, offene Stellen und „Succession“

Mit der „Media Analyse Podcast“, kurz ma Podcast, gibt es seit ein paar Tagen erstmals so etwas wie deutschlandweit vergleichbare und neutrale Daten über Podcast-Abrufe. Wir vom Podcast-Radio detektor.fm freuen uns sehr, dass gleich drei unserer Podcasts in den Top-25 der allerersten Ausgabe vertreten sind. Zwischen Angeboten von öffentlich-rechtlichen Sendern wie BR, NDR oder SWR und großen nationalen Verlagen wie FAZ, Handelsblatt oder der Zeit tummeln sich unser Serienpodcast Was läuft heute?, der ausgezeichnete tägliche Hintergrundpodcast Zurück zum Thema und der Spektrum-Podcast.

Momentan suchen wir übrigens neue Leute für zwei Positionen: Assistenz der Geschäftsführung und Buchhaltung sowie Produktionsassistenz. Schaut doch gern einmal, ob das für euch oder Freunde und Bekannte interessant sein kann.

Unser Musikchef Gregor Schenk spricht mit Christian Bollert außerdem über seine Lieblingsserie der letzten Monate, „Succession„, und Christian empfiehlt die aktuelle Staffel von „Wild Wild Web“ zum Pornhub-Effekt.

Shownotes

00:00:00 Intro

00:00:27 Musikchef Gregor zu Gast

00:00:56 3. Staffel „Tracks & Traces“

00:03:15 Was erwartet uns in der 3. Staffel?

00:06:02 Bei Patreon eine Woche früher hören

00:08:55 GEMA ist als Partner mit an Board

00:10:38 Drei detektor.fm-Podcasts in Top-25 der „ma Podcast“

00:15:36 Wir suchen Verstärkung

00:17:50 Gregor empfiehlt Succession