Wer darf Spaß haben?

In Deutschland leben laut dem Statistischen Bundesamt rund 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen (Stand Ende 2021). In der Öffentlichkeit kommen sie aber oft nur wenig oder überhaupt nicht vor. Das liegt nicht daran, dass Menschen mit Behinderung nicht am öffentlichen Leben teilhaben wollen, sondern daran, dass ihnen der Zugang zu großen Teilen erschwert wird. Auch bei Konzerten, Festivals und anderen Kulturveranstaltungen sieht man zum Beispiel selten blinde Personen oder Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Dabei haben auch sie Lust darauf, ihre Lieblingsbands live zu erleben und mit anderen Spaß zu haben.

Popkultur für alle

Für Menschen ohne Behinderung ist es selbstverständlich auf einem Festivalgelände von A nach B zu kommen, Dixis zu benutzen und in der Nacht glücklich ins Zelt zu fallen. Behinderte Menschen müssen oft genau prüfen, ob auch sie bei solchen Events erwünscht sind. Manchmal scheitert es schon beim Lesen des Line-Ups, das oft nicht barrierefrei dargestellt wird. Amy Zayed ist Journalistin, liebt Live-Musik und ist seit ihrer Geburt blind. Sie wurde schon oft, sowohl privat als auch beruflich, daran gehindert, ein normales Leben zu führen.

Ich hatte den Eindruck, dass es für die Festivals überhaupt nicht normal war, dass da eine Besucherin mit einer Behinderung aufrockt und eventuell auch darüber berichten will. Journalistin Amy Zayed Foto: Privat

Das Pop-Kultur Festival in Berlin nimmt die Sache mit der Barrierefreiheit schon seit Jahren ernster als andere Kulturveranstaltungen. Personen im Rollstuhl können sich dort ohne Probleme zwischen den Locations bewegen, es gibt ein Awareness-Team, das auch auf die vielfältigen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen geschult ist, und auch auf der Bühne stehen behinderte Menschen.

Wir haben von Anfang an versucht uns diesem Thema zu widmen und uns Beratung geholt. Wir arbeiten mit Menschen, die selbst betroffen sind, weil wir gelernt haben, nicht über Menschen mit Behinderung zu sprechen, sondern mit ihnen. Pop-Kultur Leiterin Katja Lucker Foto: Dorothea Tuch

Wie das Pop-Kultur-Festival in Berlin sicher stellen will, dass wirklich alle Menschen Spaß haben können, warum Deutschland beim Thema Barrierefreiheit hinterherhängt und welche Erfahrungen Menschen mit Behinderung auf Festivals machen, darüber hat Marie Jainta mit der Musikjournalistin Amy Zayed und der Pop-Kultur-Festivalleiterin Katja Lucker in dieser Bonus-Episode gesprochen.

Ticket-Verlosung

Wir verlosen 2×2 Tickets für das Pop-Kultur Festival, das vom 24. bis 26. August auf dem Gelände der Kulturbrauerei in Berlin stattfindet. Schreibt uns bis zum 14.08. eine Mail an verlosung@detektor.fm mit eurem Vor- und Zunamen, als auch den Namen und die Emailadresse eurer Begleitung. Wir benachrichtigen die GewinnerInnen rechtzeitig per Email.

Hier ein Beispiel für die in der Folge erwähnten Musikvideos mit Audiodeskription: