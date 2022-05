Keine Angst vor Hits | Immergut Festival 2022

Endlich: Immergut!

Zum 22. Mal findet das Immergut-Festival in diesem Jahr statt. Zum Glück, denn nach einer Corona-bedingten Pause 2020 konnte das Festival auch 2021 nur mit begrenzter Kapazität, ausgearbeitetem Hygienekonzept und neuem Termin im August stattfinden. Dieses Jahr sieht alles fast so aus wie früher: Zwischen dem 26. und 28. Mai lädt das Immergut Festival wieder 5000 Gästinnen und Gäste ein, drei Tage lang abzuschalten, anzubaden und Neues zu entdecken. Vor allem natürlich: Musik! Danger Dan, Mine, International Music und The Notwist sind nur einige der empfehlenswerten deutschen Acts, die Teil des Line-ups sind. Mit der US-Amerikanierin Mattiel, der Kanadierin Jessy Lanza und Noga Erez aus Tel Aviv kommen auch internationale Gäste angereist.

Die Post-Corona Saison?

Maske an oder ab – verpflichtend ist in diesem Jahr nichts mehr. Empfohlen wird das Tragen trotzdem an engen Stellen, genauso wie ein Schnelltest vor der Anreise. Zwei Jahre Corona-bedingte Komplikationen hallen trotz rosiger Festival-Aussichten diesen Sommer an vielen Stellen noch nach. Eines der Post-Corona-Probleme sind die sehr chaotisch gewordene Terminkalender vieler Künstlerinnen und Künstler, die Konzerte geschoben und ganze Touren umgeplant haben. Dem Immergut-Festival habe das weniger Probleme gemacht, erklärt Stefanie Rogoll, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Festivals. Sorgen mache sich das Festival aber über das derzeitige Überangebot an Konzerten, neuen Festivals und Veranstaltungsformaten.

Man merkt, dass die Lust für Kultur wieder da ist. Aber es ist schwerer geworden, die Leute für unsere Veranstaltung zu begeistern. Man muss jetzt noch mehr herausstechen. Stefanie Rogoll, Presse & Öffentlichkeitsarbeit immergutrocken e.V.

Gute Aussichten mit Quote

Auch der Aufenthalt in größeren Menschenmassen mag für den einen oder die andere nicht mehr so attraktiv sein, wie früher. Bei anderen habe sich in den letzten zwei Jahren sicherlich auch der Lebensmittelpunkt verschoben, denkt Stefanie Rogoll, z.B. in Richtung Familie oder neuer Hobbies. Trotz der Einschränkungen habe das Festival und die Euphorie der Besucher letztes Jahr stark motiviert, am Ball zu bleiben. An unterstützendem Nachwuchs fehle es dem Immergut e.V. auch nicht. Über 200 Helfer*innen sind in diesem Jahr wieder engagiert – zum größten Teil ehrenamtlich. Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis ist dem Festival-Team dabei nicht nur im Festival-Line-up wichtig.

Wir als Festival wollen dafür stehen, dass wir nicht nur gendergerecht kommunizieren, sondern auch in unseren Teams, als auch bei unseren Partner*innen auf Ausgeglichenheit achten, genauso auch in der Musik. Wer soll daran Inspiration finden, wenn auf den Bühnen nur Männer stehen.

Ticket-Verlosung

Mehr über das sympathische Immergut-Festival erfahrt ihr im Interview mit Stefanie Rogoll, dem selbsternannten Festival-Lexikon, in unserer Bonus-Episode von Keine Angst vor Hits. Wir verlosen 4×2 Tickets für das Immergut Festival, das vom 26. – 28. Mai in Neustrelitz stattfindet. Schreibt uns bis zum 18.05. an verlosung@detektor.fm euren Vor- und Zunamen, als auch den Namen und die Email eurer Begleitung. Wir benachrichtigen die GewinnerInnen rechtzeitig per Email.