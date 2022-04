Keine Angst vor Hits

Neue Alben

Fontaines D.C. – Skinty Fia

“Skinty Fia” ist der Titel des dritten Albums der irischen Band Fontaines D.C. Er bedeutet wohl soviel wie “die Verdammnis des Hirsches“, ist aber auch ein Ausdruck von Frust, wenn man mal mit der Faust auf den Tisch haut. Seit dem Debütalbum “Dogrel” 2019 hat sich ein veritabler Hype um das Quintett aus Dublin entwickelt, “A Heroes Death” war sogar für einen Grammy nominiert. Auf „Skinty Fia“ ersetzen die fünf Iren um Frontmann Grian Chatten Wut und “mit dem Kopf durch die Wand wollen” mit Ernüchterung und Tiefgang. Klingt ein bisschen deprimierend, ist es auch, aber die Songs mit repetitivem Bass, stoischem Gesang, und schräg angezerrten Gitarren sind auch sehr packend. In Chattens meist eher abstrakt gehaltenen Texten geht es darum, wie aus Liebe Gewohnheit wird oder auch um die komplizierte Beziehung zu ihrem Heimatland.

My Baby – sake sake sake

Die Band My Baby ist mit einem von Blues und Slide-Gitarre geprägten Sound bekannt geworden. Auf ihrem neuen Album “sake sake sake” von My Baby sucht man letzteres aber vergebens. Das niederländisch-neuseeländische Trio hat sich diesmal eher Rave und elektronischer Dancemusic zugewendet, die Blues-Wurzeln sind aber immer noch da. Die Songs haben sie während der Pandemie geschrieben, inhaltlich sind sie eher dystopisch: Es geht um die Unfähigkeit der Menschen, sich zu ändern. Auch der Sound ist eher düster und erinnert mal an The Kills, mal an EBM. Daran hat sicher auch der fünffache Grammy-Preisträger und Chemical Brothers/Daft Punk-Produzent Steve Dub seinen Anteil, der am Album mitgewirkt hat.

Poppy Ajudha – THE POWER IN US

Poppy Ajudha ist eine britische Jazz- und Soulsängerin aus London, die schon als Kind Gedichte geschrieben hat. 2018 war sie auf einem Track von Tom Misch zu hören, sie hat mit Gilles Petersen und Moses Boyd kollaboriert. Im selben Jahr erschien auch ihre Debüt-EP „Femme“ mit gefühlvollen Songs zwischen Soul, Pop und R&B in modernem Synth-basierten Soundgewand. Das Debütalbum “THE POWER IN US” ist voller Opulenz und jeder Menge Empowerment. Neben ernsten Themen wie Verlust von Demokratie, mentale Gesundheit und Nachwirkungen des Kolonialismus, findet sich darauf aber auch der potentielle Sommerhit “HOLIDAY FROM REALITY”.

Neu auf der Playlist

Hot Chip – Down

Die Band Hot Chip war während der Pandemie alles andere als untätig. Zum einen sind die Musiker um das Kern-Duo Joe Goddard und Alexis Taylor als Produzenten aufgetreten – für Ibibo Sound Machine und die Kölner Band Sparkling zum Beispiel. Zum anderen hat man aber auch am Nachfolger des letzten Albums „A Bath Full Of Ecstasy“ geschraubt. „Freakout/Release“ wird die neue Platte heißen, die am 19. August via Domino Records erscheint. Laut Goddard ist das Album von der Pandemie und dem Gefühl, die Kontrolle über das Leben zu verlieren geprägt und somit einige Stücke etwas düsterer, als man es vielleicht von der Band gewohnt ist. Auf den ersten Vorgeschmack, trifft das aber nicht zu. „Down“ kommt mit klassischem Hot Chip-Groove, coolen Synthies, knarzender Bassline und viel Disco daher. Die Band hat hierfür den 80er Jahre Soul-Song „More Than Enough” von der Gruppe Universal Togetherness Band gesampelt.

Kelis – Feed Them

Die US-amerikanische Hip-Hop- und R&B-Sängerin Kelis hat zum gerade stattfindenden Earth Month eine neue Single veröffentlicht. „Feed Them“ ist Teil der „Daily Harvest: Eat The Solution EP“ und entstand in Zusammenarbeit mit der Firma Daily Harvest, die sich auf die Herstellung von veganem und vegetarischem Essen spezialisiert hat. Kelis selbst hat in den letzten Jahren viel Aufklärungsarbeit zum Thema gesunde Ernährung geleistet und betreibt eine eigene Farm in Kalifornien, auf der auch das Video zu dem Song gedreht wurde. Eine Herzensangelegenheit also. „Feed Them“ handelt davon, dass die Menschen informiert werden müssen, wie sie sich und unserem Planeten mit Hilfe von pflanzlicher Ernährung etwas Gutes tun können. Ein lockerer und sonniger, wenngleich etwas kurz geratener R’n’B-Track mit einer guten Message – was will man mehr?

Sinead O’Brien – There Are Good Times Coming

Die irische Musikerin, Poetin und Designerin Sinead O’Brien macht seit 2020 mit sehr kunstvollen und teils kryptischen Post-Punk Songs auf sich aufmerksam. Diese Woche erschien nun ein weiterer Vorgeschmack ihres kommenden Debütalbums „Time Bend and Break The Bower“ (VÖ: 10. Juni). „There Are Good Times Coming“ heißt der Song und ist laut O’Brien kein Wunschtraum, sondern eher eine unruhige Nacht. Die zentrale Textzeile des Songs: „There are good times coming, for love or for money” deutet an, dass noch nicht ganz klar ist, für wen die „good times“ denn nun vor der Tür stehen. Zum Song gibt es ein surreales Video. Und wie sich das für Spoken Word und Post-Punk aus UK und Irland gehört, wurde das ganze natürlich von Dan Carey produziert.

