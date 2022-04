Keine Angst vor Hits

Neue Alben

Toro Y Moi – Mahal

Toro Y Moi hat in den vergangenen zwei Jahren, so wie die meisten, sehr viel Zeit zu Hause und allein verbracht. Nach mehr als zehn Jahren als “Chillwave”-Pionier und beliebter Produzent (Tyler, The Creator, HAIM), tat ihm die Ruhe gut und er hat ein Album für den „Hausgebrauch“ geschrieben. “Mahal” klingt zwar nach sonnigem Roadtrip durch die Südstaaten der USA, soll aber ein Album sein, bei dem man gut kochen, putzen und aufräumen kann. Zwischen psychedelischen Sounds, Rock und R’n’B begleiten aber auch Autogeräusche das Album. Zu hören ist dort ein philippinischer Jeepney, den Toro Y Moi für die Album-Promo gekauft hat und der auch das Cover schmückt.

Melody’s Echo Chamber – Emotional Eternal

Eigentlich sollte “Bon Voyage” (2018) ihr letztes Album sein. Doch dann wurde Melody Prochet aka Melody’s Echo Chamber eines Nachts doch von der Muse geküsst, als sie ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter das erste Mal von ihr getrennt war. Dabei entstand “Alma”, der erste Song für und der letzte Track auf “Emotional Eternal”, ihrem dritten Album. Darauf tauchen neben französischem und englischem Gesang auch interessante Instrumente auf, die dem Album einen ganz besonderen Sound verleihen. Das schwedische Saiteninstrument Citra und die türkische Saz zum Beispiel. Dadurch klingt “Emotional Eternal” mal nach Schlafzimmer, mal nach blühender Blumenwiese oder nach psychedelischem Glühwürmchen-Trip.

Dana Gavanski – When It Comes

Dana Gavanski ist die Musik in die Wiege gelegt, denn der Vater der Kanadierin mit serbischen Wurzeln produziert Filmmusik für mehr oder weniger bekannte Hollywood-Streifen. Nach “Yesterday Is Gone” (2020) ist jetzt “When It Comes” erschienen, dessen Entstehung eine ganz schöne Herausforderung war. Entzündete Stimmlippen führten dazu, dass Dana Gavanski sich bei den Aufnahmen extrem konzentrieren und immer wieder unterbrechen musste. Verkrampft klingt der einfühlsame Indie-Folk der mittlerweile in London lebenden Musikern trotzdem nicht. Im Gegenteil: Durch den Verlust ihrer Stimme hat sie gelernt, auch mit ihren Händen zu kommunizieren und Pantomime-Workshops besucht. Diese Körperlichkeit, gepaart mit präzise gesetzten Songzeilen machen “When It Comes” zu einer runden Platte, in die man sich gern hineinfallen lässt.

Neu auf der Playlist

Sampa the Great (feat. Denzel Curry) – Lane

Einen ordentlichen Schub Empowerment trägt diese Künstlerin schon im Namen: Sampa the Great, also Sampa die Große – so das Alias von Sampa Tembo, in Sambia geboren und in Botswana aufgewachsen. Nach einem Studium der Tontechnik an der US-Westküste ist Tembo nach Australien ausgewandert – wo sie seitdem in Sydney lebt. Auf zwei Mixtapes folgte 2019 das Album “The Return”, auf dem man politisch gerappte Texte über einer verspielten Mischung aus Hip-Hop, RnB, Soul und Jazz findet. Identität und Zugehörigkeit sind zentrale Diskurse in der Musik von Sampa the Great. Während der Pandemie ist Tembo zurück nach Sambia gereist und hat Inspiration für eine neue Platte gesammelt. „Lane“ ist der erste Vorbote darauf, auf dem auch Vince Staples als Gast-Rapper zu hören ist. Tembo rappt in dem relativ ruhigen Song “thinking you’re Gepetto – pulling strings, you ain’t got the memo” und scheint damit klar machen zu wollen, dass sie in ihrer Musik immer ihren ganz eigenen Weg gehen wird.

Vomit Heat (feat. Stella Sommer) – Leere

Vomit Heat ist das musikalische Solo-Projekt des Esseners Nils Herzogenrath, der 2016 schon eine lo-fiige Shoegaze-Platte veröffentlicht hat und den man vielleicht auch schon durch seine Band Ωracles kennt. Am 6. Mai erscheint nun das zweite Album „Second Skin“ des mittlerweile in Köln lebenden Musikers, auf dem auch einige Gästinnen und Gäste zu hören sein werden. Schon im Winter 2021 veröffentlichte Vomit Heat die krautige Single „Heute“ mit International Music. Auf „Leere“ singt nun eine der weitere gefeierte deutschsprachige Songwriterin: Stella Sommer – bekannt solo und durch ihre Band Die Heiterkeit. In lakonischer Manier besingt sie im Song das allgemeine Unwohlsein in einer Zeit, in der schlechte Nachrichten auf den Screens dominieren. Zusammen mit den verspult hallenden Gitarrenklängen von Vomit Heat ein echtes Dreamteam.

Anna Erhard – Horoscope

Anna Erhard war mal Sängerin der Band Serafyn und in der Schweizer Folk-Pop-Szene unterwegs. Mittlerweile ist die Schweizer Musikerin aber in Berlin ansässig, wo sie mit Pola Roy (Wir sind Helden) ihr Debütalbum „Short Cut“ produziert und im Februar 2021 veröffentlicht hat. In ihren oft reduziert instrumentierten, warmen Folk-Pop-Songs lässt Erhard ihre Gedanken schweifen und besingt oft auf charmant selbstironische Art und Weise die kleinen Begebenheiten und Gefühlslagen des Lebens. Horoskop-Apps zum Beispiel lieferten die Inspiration zur neuen Single „Horoscope“. Wie man das so macht beim Horoskope lesen, hat sich Erhard nur die Zeilen herausgepickt, die ihr gefallen haben und daraus einen Song gebastelt.

Unseren Musikpodcast „Keine Angst vor Hits“ könnt ihr hier hören und abonnieren. Und wer unserer gleichnamigen Spotify-Playlist folgt, bekommt noch mehr musikalischen Input.