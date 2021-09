Keine Angst vor Hits

Neue Platten

Common – A Beautiful Revolution Pt.2

Grammys, einen Emmy und auch einen Oscar hat Common in seiner fast 30 Jahre dauernden Karriere schon eingeheimst. Mit Conscious Rap als Gegenentwurf zum Gangsta Rap hat er sich einen Namen gemacht. Auf sein Album „Be“ konnten sich 2005 alle einigen: Fast 40 Magazine und Zeitungen in den USA und Europa setzten es auf ihre Alben des Jahres-Listen. Auf dem letzten Album „A Beautiful Revolution Pt. 1“ ging es um politischen Aktivismus und friedliches Empowerment, und das zieht sich auch durch den zweiten Teil dieser Reihe: „A Beautiful Revolution Pt. 2“. Auch hier hat sich Common wieder jede Menge Gäste eingeladen, wie The Roots-MC Black Thought, den nigerianischen Saxophonisten Seun Kuti, Brittany Howard und Raphael Saadiq.

Colleen Green – Cool

Colleen Green ist Musikerin aus Kalifornien und hat bisher drei Alben zwischen DIY-Indierock und minimalistischem Gitarrenpop veröffentlicht. 2015 wurde sie von den Lesern der L.A. Weekly zur besten Solokünstlerin gewählt. Ihr neues viertes Album trägt den selbstbewussten Titel „Cool“. Anfangs hat sie ihre Songs mit Drumcomputer geschrieben und performt, mittlerweile hat sie auch einen Drummer mit an Board. Außerdem hat Produzent Gordon Raphael ihrem coolen Sound den letzten Schliff verpasst und der kennt sich aus, schließlich hat er auch schon mit anderen coolen Bands wie The Strokes zusammengearbeitet.

Matthew E. White – K-Bay

Matthew E. White lässt sich gerne Zeit und nicht so gerne hetzen, u.a. deshalb hat es vom letzten Album „Fresh Blood“ bis zum neuen „K-Bay“ sechs Jahre gedauert. Die Songs darauf sind wiederum genau so lang wie mittlerweile seine Haare und sein Bart, vollgepackt mit Instrumenten, Schichten und Ideen, dass es einen fast ein überforden kann. “K-Bay” ist eine Hommage an sein eigenes Studio Spacebomb in der Kensington Ave in Richmond, Virginia. Neben den bekannten Elementen seiner Musik, also Soul, Gospel und Pop, lässt er jetzt auch deutlich Jazz und Krautrock einfließen. In den Texten geht es weniger um Gott, wie auf den ersten beiden Alben. Er besingt jetzt lieber seine Frau Merry, die auf der Platte als Judy immer wieder auftaucht.

Neu auf der Playlist

Radiohead – If You Say The Word

Die Single-Überraschung der Woche kommt von Radiohead! Die Kult-Band um Thom Yorke bringt im November gleich drei neue LPs heraus. Zwei davon werden Neuauflagen von ihren Alben „Kid A“ und „AMNESIAC“ sein, aber es wird auch eine LP mit neuen, bisher ungehörten Songs geben. „Kid A Mnesia“ wird die neue Platte heißen und darauf können Fans B-Seiten und alternative Studioversionen finden. Schon jetzt gibt es eine neue Single, die an die frühen Radiohead erinnert und die als mysteriöser „C-Minor-Song“ schon länger in Fan-Foren und Ed O’Brians Produktionstagebuch diskutiert wird. „If You Say The Word“ reiht sich mühelos in die „Kid A“ und „AMNESIAC“-Ära der Band ein und hätte sicher auch damals schon viele Fans glücklich gemacht. Das gesamte „Kid A Mnesia“-Bundle, samt allen LPs und jeder Menge Merchandise, ist ab dem 5. November erhältlich.

Curtis Harding – Can’t Hide It

Wie klingen die 70er? Curtis Harding kennt die Antwort und hat sie in seinen neuen Song „Can’t Hide It“ verpackt. Die Single sprüht vor Soul, Wärme und Lebensfreude und soll daran erinnern, im Moment zu leben und Menschen, die man mag, zu zeigen, was man für sie empfindet. Harding kündigt damit auch sein drittes Album „If Words Were Flowers“ an (VÖ: 5. November), das von seiner Mutter inspiriert wurde. Sie soll ihm mal gesagt haben, dass er ihr Blumen schenken soll, solange sie noch da ist. Als Gospelsängerin zog sie mit ihrem Sohn von einer amerikanischen Kirche zur nächsten und brachte ihm schon früh bei, wie wichtig Nächstenliebe ist. Die Songs auf dem Album sind nun also Curtis Hardings Soul-Blumen an die Welt, die wir gerne entgegen nehmen.

Laura Lee & The Jettes – Caterpillar

Wie aus einer Raupe ein Schmetterling wurde – diese Metapher wird Laura Lee nicht ganz gerecht, denn schon mit ihrer ersten Band Gurr und dem Laura Lee & The Jettes-Vorgänger Jettes machte die Musikerin soliden Indie-Rock. Mit der neuen Besetzung hat sie jetzt aber eine Gruppe an Musikerinnen und Musiker um sich gescharrt, die ihre Vision von moderner Rockmusik teilen. „Caterpillar“ ist nach dem deutschsprachigen Song „Absolut“ die zweite Single der Band und kommt von ihrem Debütalbum „Wasteland“ (VÖ: 26. November). Produziert wurden die neuen Songs von Max Rieger (Die Nerven, All Diese Gewalt), haben also schon deswegen ein Qualitätssiegel verdient und zeigen, wie weit das Feld der Rockmusik sein kann.

