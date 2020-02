Bild: detektor.fm

Keine Angst vor Hits | Neuer Musikpodcast

Wir müssen reden. Über neue Musik!

Zehn Jahre lang gab es bei detektor.fm immer montags ein „Album der Woche“. Dabei landet in den Playlisten und Plattenläden jede Woche so viel mehr. Vorhang auf für „Kein Angst vor Hits“, unseren neuen Musikpodcast! Jeden Freitag präsentieren wir eine Auswahl aus der unübersichtlichen Masse an Songs und Alben.