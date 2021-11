Plattenkoffer mit Douglas Greed

Im Plattenkoffer mixen DJs, Produzent*innen und Musiker*innen aus der elektronischen Musikszene ihre Lieblingstracks und erzählen die dazugehörigen Geschichten. Bisher konntet ihr das bei uns im Radio und auf Soundcloud hören. Seit November 2020 erscheint der Plattenkoffer auch als Podcast, inklusive ausgespielten Tracks. Überall wo es Podcasts gibt.

Zwischen Club und Pop – Douglas Greed

Douglas Greed – diesen Namen dürften viele mit dem legendären Jenaer Label Freude am Tanzen verbinden. In der Uni-Stadt hat er selbst lange gelebt und im Club Kassablanca gearbeitet. Doch in den letzten 15 Jahren hat Mario Willms aka Douglas Greed auch bei anderen großen Labels wie BPitch Control, 3000 Grad, Exploited und Katermukke eigene Tracks veröffentlicht. Fast 60 Releases sind zusammengekommen.

Und wenn man grob auf diese große Diskografie blickt, dann lassen sich zwei Linien bei Douglas Greed ausmachen: Einmal House und Minimal in verschiedenen Facetten und dann Electro-Pop im weitesten Sinne. Denn Greed arbeitet oft mit Sängern und Sängerinnen zusammen und bringt dabei eine Menge Pop-Appeal auf den Dancefloor.

Producer für Indietronic und Hörspiele

So auch auf seinem aktuellen Album ”Angst“, das im Mai 2020 bei 3000 Grad erschien. Darauf ist auch die Schweizer Band Odd Beholder zu hören, die bereits bei uns eine detektor.fm-Session gespielt hat. Douglas Greed produzierte nun auch deren neues, soeben veröffentlichtes Album ”Sunny Bay“.

Daneben arbeitet Greed in letzter Zeit immer wieder für das Radio. Zuletzt erschien bei WDR 3 sein Hörspiel ”Überall ist Krach“. Darin widmet er sich Paul Ermann, einem einflussreichen deutschen Sounddesigner, den jedoch nicht viele kennen. Dass Douglas Greed das Erzählerische mag, ist auch in unserem Plattenkoffer-Podcast deutlich zu hören. Darin stellt er nicht nur einige seiner absoluten Lieblingstracks vor – er verbindet den Mix mit echten Geschichten und der Fiktion einer perfekten Clubnacht aus der Sicht eines DJs.