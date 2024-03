Die dystopische Nr. 3

In einem Abstand von zwei Jahren erscheint vom Dresdener Art-Pop Duo ÄTNA regelmäßig ein neues Album. Eins vor der Pandemie („Made by Desire“), eins mitten drin („Push Life“) und ab Oktober 2024 eins aus offiziell post-pandemischen Zeiten: „Lucky Dancer“.

Während es in „Push Life“ Zeit war die Beine in die Hand zu nehmen und in Aktion zu sein, scheint „Lucky Dancer“ das dystopische (und sehr gut angezogene) Geschwisterchen unter den drei Alben zu werden.

ÄTNA schallen aus dem Wald

In „Lucky Dancer“ führen uns Inéz Schaefer und Demian Kappenstein viele stylische Möglichkeiten vor, mit denen wir uns ablenken können, wenn das Leben und die Umstände zu traurig werden: Posen, tanzen, shoppen, mit dem Hund flanieren gehen oder einfach die VR-Brille aufsetzen.

Wenn alles schön bunt ist, ist der Impuls nachzugeben eben sehr stark. Das alles findet allerdings in einem tristen Wald statt, der uns dann sehr schnell wieder aus dem Luftschloss runterholt. Wenigstens klingt das, was da aus dem Wald kommt, richtig gut.

Mehr zu „Lucky Dancer“ und über ÄTNAs Faible für die Sächische Schweiz hört ihr heute im Popfilter. Hier könnt ihr unseren täglichen Musikpodcast hören & abonnieren.