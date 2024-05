Zwischen Folk-Pop und Jazz

Ursprünglich als Solo-Projekt gestartet, ist die Leipziger Indie-Folk Band Almost Twins mittlerweile zu einer fünfköpfigen Formation herangewachsen. Im Frühjahr 2022 spielt die Gruppe ihr erstes Konzert in Leipzig und schnell ist klar: Die Chemie stimmt, da kann mehr draus werden.

Ein Glück, dass die Musiker ohnehin eng miteinander befreundet sind und teilweise sogar zusammen wohnen. So kann in vertrauter Atmosphäre im heimischen WG-Zimmer an Songs gebastelt und herumprobiert werden. Es folgen Konzerte in ganz Deutschland und die Arbeit am Debütalbum „Hands/Trees“, das am 3. Mai erschienen ist.

Wir haben das zuerst zu zweit in Max Zimmer ausprobiert. So entstehen bei uns häufig Songs, weil Max und Laurenz zusammenwohnen und ich ziemlich in der Nähe und viel bei ihnen bin. Wir probieren dann einfach ein bisschen rum. Valle von Almost Twins im Interview

Der Sound der Band erinnert dabei ein wenig an Folk-Pop-Größen wie Kings of Convenience oder José Gonzalez. Intimer, etwas melancholischer Folk-Pop mit viel Liebe fürs Detail. Dank originellem Instrumentarium und nicht zu überhörenden Jazz-Einflüssen verleihen Almost Twins der Sache aber ihren ganz eigenen Twist.

Zu Besuch im detektor.fm-Studio

Die fünf Musiker haben uns im detektor.fm-Studio besucht und über den Titelsong des neuen Albums „Hands/Trees“ gesprochen. Den hat die Band dann auch noch gleich live in einer special Popfilter-Version für uns eingespielt.

Das alles hört ihr im heutigen Popfilter, den ihr hier abonnieren könnt.

Außerdem verlosen wir Tickets zur anstehenden Tour der Band. Wenn ihr dabei sein möchtet, schreibt einfach eine Mail mit eurem Vor- und Nachnamen, der Stadt, in der ihr das Konzert sehen wollt und dem Betreff „Almost Twins“ an verlosung@detektor.fm. Einsendeschluss ist der 7. Mai!