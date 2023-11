Die Rückkehr des Folk

Junge Musikerinnen und Musiker mit sanftem und verletzlichem Gitarren-Pop – die sind in der zweiten Hälfte der 00er Jahre in Großbritannien ziemlich angesagt. Die Insel erlebt zu der Zeit den Start eines neuen Folk-Revivals, das auch international Wellen schlagen wird. Acts wie Laura Marling, Noah and the Whale oder Mumford & Sons steigen weit oben in den Charts ein und werden auch im Rest Europas und in den USA gefeiert.

Zu dieser Runde gesellt sich etwas später auch die junge Musikerin Lucy Rose. Sie schreibt bereits als Teenager Songs, ihre Musikkarriere nimmt allerdings erst Fahrt auf, als sie in London Jack Steadman, den Sänger der Indie-Band Bombay Bicycle Club, kennenlernt. Der ist so begeistert von ihrer Stimme, dass er sie kurzerhand als Background-Sängerin für seine Band engagiert.

Persönlich und verletzlich

Dank des Erfolges von Bombay Bicycle Club findet auch Lucy Roses eigenes Material mehr Gehör. 2012 erscheint ihr Debüt-Album „Like I Used to“. Darauf sind schon alle Zutaten, die Lucy Rose als Musikerin so bemerkenswert machen: Eingängige und reduzierte Gitarren-Arrangements, ihre glockenklare Stimme und natürlich diese sehr persönlichen und verletzlichen Texte.

Diesen Prinzipien bleibt Lucy Rose auch in ihrem neusten Song „Could You Help Me" treu (auch wenn sie die Akustik-Gitarre dort gegen Klavierakkorde eintauscht). Wie Lucy Rose es in dem Song schafft, selbst aus einem scheinbar banalen Thema wie Rückenschmerzen einen berührenden Popsong zu schreiben,