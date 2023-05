Start der Festival-Saison

Im Campingstuhl in der Sonne sitzen, Dosenravioli schlemmen, gefühlte 100 Konzerte sehen und sich dann gemütlich ins Zelt verkriechen – die Festivalsaison steht vor der Tür und das Immergut Festival macht am Pfingst-Wochenende den Auftakt. In der Nähe von Neustrelitz mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte wird es vom 26. bis zum 28. Mai jede Menge tolle Acts live zu sehen geben. Mit dabei sind in diesem Jahr z.B. Blond, Die Nerven, Billy Nomates oder die Newcomer Sorry aus London und Lawn Chair aus Köln.

Indie Newcomer Lawn Chair

Lawn Chair haben letztes Jahr erst ihre selbstbetitelte Debüt-EP rausgebracht. Seitdem ist das Quintett aber ganz schön umtriebig und hat ihren schrammeligen und energiegeladenen Sound schon auf dem Reeperbahn Festival oder dem c/o-pop präsentiert. Zum Immergut Festival bringen Lawn Chair außerdem ihre neue EP „Eat The Beans And Wear The Jeans“ mit.

Ihr habt Lust die Band live auf dem Immergut Festival zu erleben? Dann macht doch mit bei unserer Ticketverlosung!

Wer uns bis einschließlich 24.05. eine Mail an verlosung@detektor.fm schickt, hat die Chance kostenlos aufs Immergut Festival zu fahren.

Mehr über die Band Lawn Chair und das Immergut Festival erfahrt ihr im Popfilter. Hier könnt ihr den Popfilter hören und abonnieren.