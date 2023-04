Der US-amerikanische Sänger und Bassist Thundercat und das australische Psych-Pop-Genie Tame Impala kollaborieren viel und gerne mit anderen Musikerinnen und Musikern. Thundercat hat im Laufe seiner Musikkarriere schon mit Pop-Größen wie etwa Kendrick Lamar oder Childish Gambino zusammengearbeitet und sich die Bühne mit den Red Hot Chili Peppers geteilt. Auch Kevin Parker, dem Mastermind hinter dem Projekt Tame Impala, mangelt es nicht an illustren Kollaborationen. Er hat etwa Songs für Lady Gaga geschrieben oder Tracks für The Weeknd produziert.

Sowohl Thundercat als auch Kevin Parker haben jeweils auch an einem Song für das neue Gorillaz Album „Cracker Island“ mitgewirkt und scheinen sich auch musikalisch näher gekommen zu sein.Für den Song „No More Lies“ haben die beiden musikalischen Multitalente nun erstmals zusammengearbeitet. Thundercat hat sich im Zuge der Kollaboration in einem Interview mit Apple Music auch gleich als großer Tame Impala Fan geoutet.

From the day I heard Kevin’s music, I knew, me and him could do something.