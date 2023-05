Experimental-Indie aus Alaska

Seit fast zwanzig Jahren machen Portugal. The Man mittlerweile Musik. Die Geschichte der Band beginnt im abgelegenen Alaska in dem verschlafenen Städtchen Wasilla. Drum Machines, verspulte Gitarrenklänge und der charakteristische Falsett-Gesang von Sänger John Gourley sind die Zutaten, mit denen Portugal. The Man ihren zunächst recht experimentellen Indie-Sound kreieren.

Dank eines Umzuges in die Pop-Musik-Hochburg Portland und ihrem kontinuierlichen Output, machen sich Portugal. The Man in Indie-Kreisen schnell einen Namen als vielversprechende Newcomer. Einem größeren Publikum werden sie dann vor allem mit dem Hit „Feel It Still“ von ihrem 2017 erschienenen Album Woodstock bekannt. Der kommt mittlerweile auf über eine Milliarde Klicks bei Spotify und bringt der Band sogar einen Grammy ein.

Sommerhit mit schmerzhafter Geschichte

Mittlerweile hat die Band ihr neuntes Studioalbum angekündigt. „Chris Black Changed My Life“ soll am 23. Juni erscheinen. Dem gut gelaunten, leichtfüßigen Sound von „Feel It Still“ scheinen sie dabei treu zu bleiben. Darauf lässt zumindest ihr neuster Song „Summer of Luv“ schließen, der zusammen mit Ruban Nielson von Unknown Mortal Orchestra entstanden ist. Warum der Song ursprünglich eigentlich ganz anders klingen sollte und was ein Kieferbruch mit der ganzen Sache zu tun hat, das erfahrt ihr im Popfilter. Den Podcast könnt ihr hier hören und abonnieren.