Aus Versehen berühmt

Bevor Kelley Dugan und Mina Walker die Band Daisy the Great gründen, gründen sie erstmal eine andere fiktive Band. Die beiden lernen sich auf einer Schauspielschule in New York kennen und arbeiten dort für ein Uni-Projekt zusammen. Dabei schreiben sie ein Musical über eine Indie-Rock-Band, deren Mitglieder aus Versehen zu Popstars werden. Das Schreiben und Singen der Songs läuft aber so gut, dass sich die beiden denken: Warum bloß über eine ausgedachte Band singen, wenn man auch einfach eine richtige Band gründen kann?

„The Record Player Song“ geht viral

Gesagt, getan. 2016 erblickt Daisy the Great das Licht der Welt und ein Jahr später erscheint bereits die erste Single „The Record Player Song“. Ausgerechnet dieser Song sorgt dafür, dass die Geschichte der fiktiven Musical-Band dann auch im echten Leben wahr wird. Ein Fan lädt den Song nämlich bei TikTok hoch. Dort geht er viral und wird millionenfach geklickt. Über TikTok wird dann etwa auch die Band AJR auf Daisy the Great aufmerksam und schlägt vor, zusammen nochmal eine neue Version von „The Record Player Song“ aufzunehmen.

Vor allem ihr Händchen für eingängige Indie-Pop-Hooks, aber auch ihr charmanter selbstironischer Humor bringen Daisy the Great über die Jahre eine solide Fanbase ein. Diese Qualitäten findet man auch in ihrem neusten Song „Looking U Up“. Mehr darüber erfahrt ihr im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.