Zeitreise in die 90er

Na, erinnert ihr euch noch an die Zeit vor dem Internet? Damals, als man noch bei Leuten zu Hause anrufen muss, wenn man sich verabreden will oder bei der Autofahrt in den Urlaub erstmal den Atlas herauskramt. In diese nostalgische Zeit transportieren uns die schwedischen Indie-Pop Newcomer The Parade mit ihrer Debüt-Single „I’m a Dreamer“.

Mysteriöse Newcomer

Über das Trio aus Stockholm ist bisher allerdings nicht viel bekannt. Bilder der Band, Live-Mitschnitte oder biografische Infos zu den Musiker*innen gibt es so gut wie keine. Ihr Song „I’m a Dreamer“ erscheint quasi wie aus dem Nichts.

Musikalisch transportiert uns der Track direkt zurück in die 90er. Zu verträumten Synthies und eingängigen Grooves werden in dem nostalgischen Track die Gefühle jugendlicher Sommerliebe besungen.

An welchen Vorbildern sich The Parade dabei orientieren, das erfahrt ihr im Popfilter.