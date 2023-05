Jugend zwischen Ghana und den USA

Ama Serwah Genfi, besser bekannt unter ihrem Künstlerpseudonym Amaarae, wird 1994 in New York geboren. Ihre Kindheit und Jugend verbringt sie sowohl in den USA als auch in Ghana, der Heimat ihrer Eltern. Mit 17 macht sie ein Praktikum in einem Tonstudio, merkt aber schnell, dass sie statt am Mischpult Regler zu schieben, lieber selbst Musik machen möchte. In Atlanta nimmt sie Gesangsunterricht und studiert nebenbei kreatives Schreiben.

Von Engeln und traurigen Mädchen

Erste Aufmerksamkeit erlangt sie dann 2017 mit der Debüt-EP „Passionfruit Summers“. 2020 legt sie mit dem viel gelobten Album „The Angel You Don’t Know“ nach. Auf dem ist auch der Track „Sad Girlz Luv Money“, mit dem ihr dann endgültig der internationale Durchbruch gelingt. Zu Recht gilt Amaarae mittlerweile als eine der aufregendsten Pop-Stimmen Ghanas. Sie kombiniert auf eigenwillige Weise westliche Pop-Stile mit der Musik ihrer Heimat und kreiert so einen ganz besonderen Sound.

Ein neues Album mit dem Namen „Fountain Baby" ist für den 9. Juni angekündigt. Diese Woche gibt's mit dem Song „Co-Star" schonmal einen musikalischen Vorgeschmack.