Nachbarskinder

Ezgi Atas und Beyza Demirkalp lernen sich sozusagen im Sandkasten kennen. Ihre Mütter sind befreundet und zwischen den beiden Mädchen klickt es auch sofort. Als Jugendliche fangen sie unabhängig voneinander an Musik zu machen. Erst covern sie Songs ihrer Lieblingsartists, aber es dauert nicht lang, bis sie ihre ersten eigenen, gemeinsamen Songs schreiben. Das Duo Aze entsteht.

2022 erscheint ihre Debütalbum „Hotline Aze“, ein bunter Mix, irgendwo zwischen RnB, Indiepop und Dreamrock.

Aze the Band the Duo

Damit ihnen zwischen zwei Tour Phasen nicht langweilig wird, basteln sie vergangenes Jahr an neuen Songs. Die sind inspiriert von den Pop-Alben ihrer Jugend: „The Fame“ von Lady Gaga und „Electra Heart“ von Marina and the Diamonds.

Der dritte Track ihrer neuen EP „Aze the Band the Duo“ soll vor allem Spaß machen und nicht zu ernst genommen werden. In „Mother, did I make you proud“ geht es darum, zu akzeptieren, dass Mütter auch nur Menschen sind und (Selbst-)Liebe nicht von Ungefähr kommt.

Zum Erwachsenwerden gehört dazu, dass man nicht so werden will, wie die Eltern. Irgendwann ist man dann alt genug, dass man sagt: Gut, dass ich so bin, wie meine Eltern. Ezgi von Aze

