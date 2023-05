Im Lockdown in Pakistan

Für die Entstehung ihres neuen Albums hat sich Nabihah Iqbal unfreiwillig in Geduld üben müssen. Schon 2020 ist ihr Album fast fertig gestellt, da kommt es bei einem Einbruch in ihr Studio unter die Räder. Dazu kommen wenig später schlechte Nachrichten von ihrer Familie: Ihrem Großvater in Pakistan geht es schlecht. Nabihah Iqbal beschließt nach Karatschi zu fliegen und bleibt schließlich aufgrund des Corona-Lockdowns länger als geplant in Pakistan hängen.

Mit meditativen Klängen in Geduld üben

Das entspricht eigentlich gar nicht dem geschäftigen Gemüt der Künstlerin, deren Debütalbum 2017 von der Kritik gefeiert wurde. Die Londonerin ist nämlich eigentlich immer super busy: Sie produziert Musik, arbeitet als DJ, macht Musikethnologische Radiosendungen, z.B. für BBC6, kuratiert Festivals – wie das Brighton Festival mit einer Mischung aus Theater, Kunst und Musik. Und hier und da ist sie auch an besonderen Kunstprojekten beteiligt, u.a. mit dem Fotografen Wolfgang Tillmans in der Tate Modern.

