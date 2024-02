Beth Gibbons: überall unterwegs

In den 1990ern feiert Sängerin, Texterin und Musikerin Beth Gibbons mit ihrer Band Portishead große Erfolge. Zwar kommen insgesamt nur drei Alben zustande, aber Portishead gelten bis heute als Aushängeschild des Trip-Hop und prägen die späten Jahre des Jahrzehnts.

Danach ist Beth Gibbons ziemlich umtriebig. Sie verwirklicht mit einigen Musikerinnen und Musikern unterschiedliche Projekte. Dabei sind ihr Genregrenzen fremd. Filmmusik, Klassiker polnischer Komponisten oder traditionell angehauchte portugiesische Musik – da ist alles dabei.

Zurück zum Ich

Jetzt kündigt Gibbons ihr erstes Solo-Album an. „Lives Outgrown“ soll am 17. Mai erscheinen. Und darauf geht es back to the roots: laut Ankündigung ist es ein sehr persönliches, intimes Album. Seit über zehn Jahren arbeitet sie schon daran und die Themen passen zu den Erfahrungen, die sie als Frau in ihren 50ern macht.

Auf „Lives Outgrown“ setzt sie sich zum Beispiel mit dem Muttersein, dem eigenen, alternden Körper und dem Verlust von Freunden und Familie auseinander. Daher schließt auch der Sound an ihre Arbeit mit Portishead an: er ist ziemlich düster.

Im Popfilter hört ihr heute den neuen Song von Beth Gibbons und erfahrt, was sie in den vergangenen Jahren so treibt. Unseren Musik-Podcast könnt ihr hier hören und abonnieren.