Selbstbestimmte Entwicklung zum Indie-Star

Sabrina Teitelbaum aka Blondshell singt schon immer (gern auch explizit) von Beziehungen. Zum Beispiel im Song „Fuckboy“. Der erscheint aber noch unter ihrem alten Alias BAUM. Als BAUM macht sie noch deutlich poppigere und glattere Musik. So richtig wohl fühlt sie sich aber weder mit dem Namen, noch mit der Musik.

Deswegen zieht sie eine bereits geplante EP zurück, fällt den Namen BAUM, und erschafft Blondshell. Ihr Debüt-Album wird 2023 viel beachtet, gelobt und bringt ihr einige Tour Daten ein. Und was die so mitbringen, erzählt sie jetzt in ihrer neuesten Single.

Moralisch touren

Das große Rockstar-Leben auf Tour mag ja erstmal verlockend klingen. Und bestimmt macht es Spaß, man erlebt viel und lernt neue, spannende Leute kennen. Dass dieses Leben aber nicht nur Vorteile mit sich bringt, beweist die neue Single von Blondshell.

Die amerikanische Musikern ist aber bei weitem nicht die einzige, der es so geht. Deswegen hat sie sich Verstärkung geholt: Alicia Bognanno, Sängerin der Grunge-Band Bully.

Zusammen erzählen sie, wie man sich auf Tour distanziert – von Freunden und Freundinnen, der Familie, einem selbst und natürlich auch Partnerinnen und Partnern.

Deshalb fragen die beiden, ob es falsch, sich nach anderen romantischen Optionen umzusehen. Wohl wissend, dass sie eigentlich niemanden anderen wollen. Da bleibt die Frage, ob die Moral mit dem Tempo des Tourbus mithalten kann.

Ihr neuen Song „Docket“ zusammen mit Bully hört ihr heute im Popfilter. Den könnt ihr hier auch abonnieren, um keine weiteren Episoden zu verpassen.