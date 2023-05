Brutalismus 3000 und die Themen ihrer Zeit

Der überschwingliche Drogenkonsum in Berlin, das Alleinsein, die Unverbindlichkeit in der Liebe – all das geht Victoria Daldas und Theo Zeitner gegen den Strich. Die beiden, die als Brutalismus 3000 Musik machen, stehen damit aber in einem Widerspruch. Sie kritisieren Berlin, gleichzeitig stehen sie wie kein anderer Act aktuell für die Hauptstadt. Aber gerade wegen dieses Widerspruchs passen sie so gut in den Zeitgeist: immer irgendwo zwischen Extase und Politik. Techno gilt zwar sowieso als politisch, kommt dann aber doch auch oft ohne konkrete Message aus. Nicht aber bei Brutalismus 3000, die sich in ihren Songs immer wieder deutlich positionieren.



Eltern des Rave-Revivals?

Nicht nur inhaltlich treffen Brutalismus 3000 den Zeitgeist. Auch musikalisch prägen die zwei Berliner*innen gerade den Sound. Durchs Land schwappt nämlich ein Rave-Revival, das von den beiden stark geprägt wird: schnelle, harte Kicks, Anleihen aus dem Gabber und gepitchte Vocals. All das bringt Brutalismus 3000 mit.

