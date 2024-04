Die Pop-Prinzessin aus Missouri

Auch wenn Chappell Roan gerade erst ihren Durchbruch erlebt, im Pop-Bussines ist sie schon ein bisschen länger unterwegs. Und hat dabei auch schon so einige Höhen und Tiefen der Musikindustrie mitbekommen.

2017, mit gerade mal 17 Jahren, lädt die Musikerin, die bürgerlich eigentlich Kayleigh Rose Amstutz heißt, den Song „Die Young“ bei Youtube hoch. Der wird vom Label Atlantic Records entdeckt, von dem sie dann auch unter Vertrag genommen wird. Sie zieht also von ihrer Heimat im ländlichen Missouri nach Los Angeles, um an ihrer Musikkarriere zu arbeiten.

Doch der Traum vom Popstar-Leben in L.A. währt kurz. Ihre Songs werden zwar millionenfach gestreamt, aber bringen aus Sicht ihres Labels nicht genug Geld ein. Chappell Roan wird fallengelassen. Ohne Vertrag und Geld zieht sie fürs Erste wieder in ihre Heimat zurück und hält sich mit verschiedenen Gelegenheitsjobs über Wasser.

Aber Chappell Roan gibt nicht auf und startet nochmal einen Anlauf. Mit ihrem Debüt-Album „The Rise and Fall of a Midwest Princess“ gelingt ihr dann 2023 schließlich der Durchbruch.

Vom „God-Girl“ zur queeren Ikone

Ihre Drag inspirierten Bühnen-Performances warten mit extravaganten Kostümen und Make-Up auf. Und in ihren gutgelaunten Bubblegum-Pop-Tunes singt Chappell Roan offen über queere Liebe und Sex.

Obwohl oder gerade weil sie in einem konservativen christlichen Umfeld aufgewachsen ist, ist das Feiern der eigenen queeren Identität und Sexualität zentrales Thema in ihren Songs. So auch im neuen Song „Good Luck, Babe“. Mehr darüber hört ihr im Popfilter.

