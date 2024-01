Produzent der Stunde

Die BBC bescheinigt ihm, den Sound der zeitgenössischen Popmusik neu definiert zu haben, er hat mit Popgrößen wie Lana Del Rey, Lorde, St. Vincent und Taylor Swift zusammengearbeitet und für seine Arbeit mittlerweile acht Grammys abgeräumt: Songwriter und Produzent Jack Antonoff.

Antonoff ist außerdem das Mastermind hinter der Band Bleachers, die seit gut 10 Jahren ihren gutgelaunten, hymnischen Indie-Pop mit ordentlich Nostalgiefaktor abliefert. Kein Wunder, ist doch Bruce Springsteen, mit seinem Heartland-Rock, eine ganz wesentliche Inspiration für die Band (und seit dem letzten Bleachers Album „Take the Sadness Out of Saturday Night“ auch Kollaborationspartner).

Sein bester Song bisher

Ein viertes, selbst betiteltes Bleachers Album ist mittlerweile auch angekündigt und soll am 8. März erscheinen. Nach den Singleauskopplungen „Moden Girls“ und „Alma Mater“ ist diese Woche der Track „Tiny Moves“ erscheinen.

Und der sei, wie Antonoff in einem Instagram-Post verlauten lässt, der beste Song, den er je geschrieben habe. Warum? Das erfahrt ihr im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier abonnieren.