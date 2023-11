Ausgefeilter Genremix

Ganze vier Jahre sollen Asha Lorenz und Louis O’Bryen – der Kern der Londoner Band Sorry – an ihrem Debüt-Album „925“ getüftelt haben. 2020 kommt die Platte dann raus und wird für ihren innovativen Sound von Kritiker*innen und Indie-Fans gefeiert.

Einem bestimmten Genre lässt sich das Ganze kaum mehr zuordnen: Indie, Post-Punk, Grunge, aber auch Trip-Hop, Elektro oder Jazz Einflüsse – Sorry verwursten so ziemlich alles, was ihnen gefällt. Lakonische Popmelodien und schräge Blues-Gitarren gesellen sich da zu elektronischen Effektgewittern und Trip-Hop Beats. Um das ganze auch Live umzusetzen und auch die vielen ausgefeilten Studio-Effekte auf die Bühne zu bringen, hat sich die Band mittlerweile zum Quintett erweitert.

Demos und Skizzen

Eine weitere Eigenheit von Sorry: Der Mut zum Unfertigen. Viele Songs ihres Debüt-Albums konnte man vorher schon als Skizzen oder Demo-Versionen auf diversen Mixtapes hören. Diese Arbeitsweise, Songs nicht als in Stein gemeißelte, fertige Gebilde zu betrachten, sondern immer wieder an ihnen rumzuschrauben und rumzuprobieren, haben Sorry bis heute beibehalten. Letzten Sommer bringt die Band etwa eine ganz neue Version des Songs „Screaming in the Rain“ von ihrem zweiten Album „Anywhere But Here“ raus.

