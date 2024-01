Elektro-Pop-Poesie

Christine and the Queens kennt sich mit elektronischer Popmusik gut aus. Mit seinem ersten Album „Chaleur Humaine“, das 2014 auf sowohl auf Französisch als auch auf Englisch erscheint, erobert er direkt die Herzen der Musikpresse und ist seitdem ziemlich gut dabei. Vielschichtiger Synth-Pop trifft bei Chris immer auf tiefgründige, poetische Texte.

Es folgen Songs mit Charlie CXC, Caroline Polacheck und auf seinem aktuellen Album „Paranoia, Angels, True Love“ agiert Madonna auf drei Songs als mysteriöse Sci-Fi Erzählerin.

Erste Hilfe für die Ohren

Kurz vor Jahresende bringt der französische Musiker den Bee Gees Klassiker „Stayin‘ Alive“ heraus. In der „Chris Version“, wie im Titel des Songs vermerkt ist. Bereits Ende Mai 2023 performt er den Song bei den Filmfestspielen in Cannes.

Chris macht aus dem Hit einen zeitgemäßen Elektro-Pop Song, bei dem das bekannte „Ha Ha Ha Ha Stayin‘ Alive“ fast schon in den Hintergrund rückt.

Ob sich „Stayin‘ Alive“ in der Version von Christine and the Queens genau so gut zum Leben retten eignet, wie das Original, erfahrt ihr dieses Mal im Popfilter.

