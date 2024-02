Dead Dawg, Foto: www.instagram.com/bhz030

Popfilter | Dead Dawg – kleiner prinz

Rap-Romantiker

Am Sonntag gibt die Berliner Rap-Crew BHZ einen großen Verlust bekannt: Ihr Freund und Mitglied Pablo Grant alias Dead Dawg ist an den Folgen einer Thrombose gestorben. Im Popfilter erinnern wir an sein künstlerisches Schaffen.