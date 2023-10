#baseballschlägerjahre

Zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum veröffentlicht der Rapper Testo (Hendrik Bolz) einen Artikel über seine Nachwende-Jugend in Ostdeutschland. Er berichtet von Gewalt, Neo-Nazis und Perspektivlosigkeit. Ein Journalist teilt seinen Artikel bei Twitter und ruft User dazu auf, ebenfalls ihre Erfahrungen unter dem Hashtag #baseballschlägerjahre zu teilen. Mehrere Tausend Menschen tragen weitere Geschichten bei.

Für Hendrik Bolz ist das die Initialzündung seines Buches „Nullerjahre. Jugend in blühenden Landschaften“ (2022). Das erzählt er uns in einer Bonusepisode von Keine Angst vor Hits. Doch auch in seiner Musik thematisiert der Rapper diese Erfahrungen. Damit ist er nicht der Einzige.

Rap über den Nachwende-Osten

Besonders im Deutschrap sind in den letzten Jahren viele Songs entstanden, die von der Zeit nach dem Mauerfall berichten. Rapper wie Testo, Audio88, Kummer oder Trettmann arbeiten darin ihre Jugend auf. Häufig thematisieren sie rechte Gewalt und die Ohnmacht durch den Systemwechsel. Sie liefern junge, ostdeutsche Perspektiven auf die Geschichte der Wiedervereinigung.

Albert und Pablo von der Hinterlandgang holen das Thema in die Gegenwart. Mit ihrer Musik machen sie darauf aufmerksam, wie tief das Nachwende-Trauma noch immer in der ostdeutschen Provinz sitzt: Treuhand, massenhafte Arbeitslosigkeit und Rechtsruck bestimmen ihr Leben auch heute noch. Doch sie arbeitet auch dagegen an: Seit letztem Jahr veranstalten sie in ihrer Heimat Demmin das „100 Tage Sommer“ Musikfestival. Mit dem Lineup setzen sie ein klares Zeichen gegen rechte Strukturen.

Ihre Gedanken über die Nachwendezeit vertonen sie sehr konkret in dem Song „3. Oktober“ – heute unser Song des Tages im Popfilter. Hier könnt ihr den Popfilter hören und abonnieren.