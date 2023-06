Biker Bars und Country Clubs

Kim und Kelly Deal machen schon als Teenager in den 70ern zusammen Musik – also lange bevor sie mit der Alternative-Rockband The Breeders Erfolge feiern. Die beiden Zwillingsschwestern treten damals vor allem in Biker Bars und Country Clubs auf und geben dort Hank-Williams-Stücke zum Besten. Ihre Wege trennen sich dann allerdings erstmal für einige Zeit.

Kim Deal geht in den 80ern nach Boston und steigt dort als Bassistin bei den legendären Pixies ein – mit denen sie wenig später zu Weltruhm gelangt. In dieser Zeit gründet sie zusammen mit Tanya Donelly von Throwing Muses außerdem die Band The Breeders, die aber eher als Nebenprojekt gedacht ist. Als Donelly 1992 wieder aus der Band aussteigt, holt Kim dann kurzerhand ihre Schwester Kelly als Lead-Gitarristin dazu – und das, obwohl Kelly gar nicht richtig Gitarre spielen kann.

Der Durchbruch der Breeders

1993 lösen sich die Pixies fürs Erste auf und Kim hat nun Zeit, sich hauptsächlich den Breeders zu widmen. Im selben Jahr – also gerade rechtzeitig zum Alternative-Rock-Boom in den USA und Europa – erscheint dann das Album Last Splash, mit dem der Band der kommerzielle Durchbruch gelingt.

