Von 0 auf 100: Frontfrau in der ersten eigenen Band

Als sich die Band Dry Cleaning 2017 gründet, arbeitet Frontfrau Florence Shaw als bildende Künstlerin und als Dozentin an der Kunsthochschule und hat keinerlei Banderfahrung. Die Rolle als Sängerin ist für sie so ungewohnt, dass sie ihre Texte lieber vorträgt, als zu singen. Ein Element, das den Stil der Band bis heute prägt. An Textmaterial mangelt es dafür nicht. In Notizheften hält sie fest, was sie aufschnappt: lose Wörter, die ihr gefallen, Werbeslogans, Gedanken. Im Proberaum entstehen so Songs, wie Collagen.

We all write together live in a room. We kind of jam. Meanwhile Florence is just going through her books and circling one bit and then like putting an arrow to another bit and pasting it together. It’s really fun to watch. Lewis Maynard, Bassist der Band Dry Cleaning

Songs über Schildkröten

Ein cooler Post-Punk Groove. Ein verdammt lässiger Spoken-Word-Gesang. Und eben: Die besonderen Songtexte von Florence Shaw. Die klingen manchmal, wie ein Stream of Conciousness – abstrakt oder sogar absurd. Manchmal geht’s aber auch einfach um das Familienhaustier, z.B. um die Schildkröte „Gary Ashby“. Auch abseits des eigenen Bandprojekts hat sie ein Faible für ausgefallene Songtexte.

My music taste tends to wind up wherever I find somebody who’s saying something interesting or using their voice in an interesting way. That’s kind of my favourite thing. Florence Shaw, Sängerin der Band Dry Cleaning

Popfilter Takeover: Songwriting-Camp mit Dry Cleaning

In dieser Folge erfahrt ihr, was die Musik von Dry Cleaning ausmacht. Damit starten wie in eine Takeover-Woche: Dry Cleaning veranstalten im Popfilter ein Songwriting Camp! Florence Shaw und Lewis Maynard stellen euch jeden Tag einen Song vor, den sie besonders gelungen finden, Songs mit skurillen Themen und interessanten Hintergrundgeschichten. Um keine Folge zu verpassen, könnt ihr den Popfilter hier hören und abonnieren.