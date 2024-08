Vom Open-Mic zur Debüt-EP

Dua Salehs künstlerische Laufbahn beginnt als Dichter*in. Saleh tritt bei Open-Mic-Veranstaltungen auf und muss aber bald feststellen: Nur Texte zu schreiben reicht nicht. Gleichzeitig ist Saleh mit Studium (Soziologie und Gender Studies) und Arbeit so eingebunden, dass Saleh das Gefühl bekommt, etwas ändern zu müssen. Saleh stellt das Schreiben hinten an und fängt an, erste Tracks zu produzieren – mit Erfolg. Salehs musikalischer Durchbruch kommt 2019 mit der Veröffentlichung der Debüt-EP “Nūr”.

Debütalbum in den Startlöchern

Anfang Oktober erscheint Dua Salehs Debütalbum „I SHOULD CALL THEM“. Eine verletzlich Seite möchte Saleh darin präsentieren. Den Beginn macht unser Song des Tages „want“. Ein Song über eine Beziehung, die eigentlich beendet werden müsste, von der man sich aber einfach nicht so wirklich losreißen kann.

Mehr über Dua Saleh, deren Musik und Rolle in der Netflix-Show „Sex Education“ erfahrt ihr heute im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.