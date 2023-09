Sex-Therapie auf dem Schulhof

„Love You So Bad“, „Restless Year“, „Take Off Your Sunglasses“ – die Liste an Hits von Ezra Furman ist lang. Zumindest würden Fans von weirdem, exzentrischem Indierock, diese Songs wahrscheinlich als Hits bezeichnen. In den Mainstream schafft es Ezra Furman erst vor vier Jahren. Da erscheint die erste Staffel der Netflix-Serie „Sex Education“.

Eine Serie über das Sexleben von Teenagern? Das kann eigentlich nur schief gehen. Aber „Sex Education“ schafft es, die Irren und Wirren des Erwachsenwerdens authentisch und liebevoll zu erzählen. Otis und seine Mitschüler:innen erobern zumindest schnell die Herzen vieler Fans. Jetzt ist die vierte und letzte Staffel der Serie draußen, inklusive neuen Songs von Ezra Furman.

Die perfekte Untermalung

Ezra Furman steuert schon seit Beginn Songs zur Serie bei. Teiweilse handelt es sich dabei um ältere Furman-Classics, aber sie schreibt auch neue Lieder, die auf bestimmte Szenen in der Serie angepasst sind.

Das läuft am Anfang so ab: Ezra Furman bekommt die fertigen Skripte und noch jede Menge anderer Informationen zu den Charakteren und zum Plot. Langsam macht sie sich so ein Bild über die Atmosphäre, die die Serie rüberbringen will. Die Musikerin stellt dabei fest, dass es „Sex Education“ schafft, ein realistisches Bild von der Sexualität von Teenagern zu malen.

Das findet sie super und als dann auch noch ihre Songs zu den Inhalten passen, steht fest, dass Ezra Furman wohl bis zum Schluss ein fester Bestandteil des Soundtracks sein wird.

Neue Songs für die letzte Staffel

Irgendwann kennt sie die Story und die Charaktere so gut, dass ihr wenige Anhaltspunkte reichen, um einen neuen „Sex Educuation“- Song aufs Papier und letztendlich auf die Bildschirme zu bringen. Drei neue Songs der US-amerikanischen Künstlerin hört ihr seit kurzem in der vierten Staffel.

Warum es ihr dann doch schwer fällt den neuen neuen Song „Tether“ zu schreiben und warum Ezra Furman perfekt zu „Sex Education“ passt, erfahrt ihr heute im Popfilter.

Hier könnt ihr unseren täglichen Musikpodcast hören & abonnieren.