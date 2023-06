Artur & Vanessa: Musik gewordenes Buch

Eigentlich wollten Moritz Krämer und Francesco Wilking von Die Höchste Eisenbahn einfach nur ein Buch schreiben. Per SMS schicken sie sich Kurzgeschichten hin und her. Aber schnell ist klar: das wird eher ein Konzeptalbum als ein Buch. Also holen sie sich Verstärkung ins Boot und gründen zusammen mit zum Beispiel CATT und Wencke Wollny die Supergroup Artur & Vanessa.

Die ist benannt nach den beiden Hauptfiguren der Geschichten von Krämer und Wilking. Artur und Vanessa gründen in denen einen Freizeitpark, in dem alle Menschen ein neues Leben starten und sich neu erfinden können. So richtig gut läuft aber auch da nicht alles.

Verloren im Freizeitpark

Die erste Single der Gruppe heißt auch deswegen „Die Verlorenen“. Sie erzählt von den Fragen, die Artur so umtreiben. Nur so viel: so richtig gut drauf ist der junge Mann nicht. Welche Fragen und Glaubenssätze das sind und wie die Zusammenarbeit entstanden ist, erzählt Moritz Krämer in der heutigen Episode des Popfilter. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne hier.