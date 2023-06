Maschinenintelligenzen, Autotune oder Pop-Produktionen können ganz schön viel. Aber die können nie, was ein einzelner Mensch mit seiner Kehle oder seinen Lippen machen kann, wenn er oder sie in einem gut klingenden Raum steht und singt. Das finde ich immer so medizinisch, wenn Musikerinnen diesen Beweis antreten, dass sie als Menschen nicht ersetzbar sind. Das schafft Camille mit diesem Song.