Es ist ein Ermächtigungs-move sich über Leute lächerlich zu machen, denen man sich ausgeliefert fühlt. Deswegen kommen in diesem Song so Vergleiche wie „du bist so erotisch, wie eine Mickey-Maus“. Das finde ich auch feministisch ganz frech, weil sie sich somit auch als erotischen Counterpart ihm gegenüber inszeniert.