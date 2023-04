Prä-Hamburger Schule

1990 erscheint mit „Fuck You“ schon das dritte Album der Hamburger Band Die Goldenen Zitronen. Die Band um Ted Gaier und Schorsch Kamerun ist damals präsent in der Szene und lässt sich noch dem Fun-Punk zuordnen.

Ich finde es ist was ganz typisches für die 90er geworden, dass man es schafft, trotz aller Ironisierung, Zitathaftigkeit und Querverweise einen Popsong zu machen.

Politische Haltung

Die Sterne und Die Goldenen Zitronen stehen sich zwar musikalisch nicht besonders nahe, arbeiten aber auf anderen Ebenen zusammen: Ted Gaier dreht Musikvideos für Die Sterne, der Bassist Thomas Wenzel spielt in beiden Bands. Auch was die politische Positionierung gegen den größer werdenden Nationalismus und die rechtsradikalen Ausschreitung in Deutschland Anfang der 90er angeht, sind sich die Bands einig. Bei den Goldenen Zitronen entwickelt sich die politische Haltung schließlich musikalisch zum Agit-Pop.

