Die Trip-Hop-Revolution

Die britische Band Massive Attack macht Anfang der 90er das, was noch möglich war: Sie sampelt, ohne vorher die Rechte zu klären. Eine Spielwiese für einen neuen Sound entsteht: Hier trifft DJ-Produktion auf Songwriting.

Massive Attack waren eher ein Produktionsteam, das die Musikgeschichte geplündert hat. Und das auf eine Art, die man vorher noch nie gehört hatte. Mittlerweile ist es schwer zu beschreiben, wie neu das damals war 1991/92.

Eine wegweisende Kombination

Frank Spilker von Die Sterne empfiehlt „Protection“ von Massive Attack auch aufgrund der Feature-Gästin. Tracey Thorn spielt in den 80ern im Bandprojekt Marine Girls, deren Songs über das Label Cherry Red auf Samplern vertrieben werden. Neben Solo-Alben wird sie in den 90ern schließlich als eine Hälfte des Duos Everything But The Girl erfolgreich, die mit ihrer Mischung aus Dance und Pop ebenfalls den Sound der 90er-Jahre stark beeinflussen.

Auf welche Art die Musik von Massive Attack auch das Songwriting der Sterne beeinflusst hat, das erfahrt ihr in dieser Ausgabe Popfilter. Popfilter könnt ihr hier hören und abonnieren.