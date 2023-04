Wo fing das an, was ist passiert

In der Musikgeschichte lassen sich Strömungen nicht leicht voneinander abgrenzen. Und auch musikalische Inspiration scheint sich in Wellen aufeinander zu beziehen. So ist das auch mit Bands, wie Tortoise oder Stereolab, die sich Anfang der 90er mit einem Genre auseinandersetzen, das vor allem deutsche Bands, wie Neu! in den 70er Jahren prägen: Krautrock.

Es gibt keine Band, die mehr nach Neu! klingt, wie Stereolab. Die haben ganz genau den Duktus von Neu! in ihre Musik integriert und mit Laetitia Sadier auf ein anderes Songlevel gehoben.

Die Sterne von heute

1990 gründen Tim Gane und Laetitia Sadier die Band Stereolab in London. Nur sechs Jahre später erscheint mit dem vierten Album „Emperor Tomato Ketchup“ ihre bis dato erfolgreichste Platte, auf der man auch die Singleauskopplung „Cybele’s Reverie“ findet. Hier treffen krautig geloopte Vintage-Synthesizer auf den französischen Gesang von Sadier.

