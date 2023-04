Der Anfang von Die Sterne

1991 gründet Frank Spilker Die Sterne und ist bis heute Kopf der Band. Eigentlich kommt er aus Ostwestfalen. Anfang der 90er geht er aber nach Hamburg prägt dort mit seiner Band fortan das, was wir heute Hamburger Schule nennen. Dem Genre-Begriff werden meistens auch Bands wie Tocotronic oder Blumfeld zugeordnet, die musikalisch gar nicht so viel gemein haben: Die Sterne mischen Indierock mit Disco und Funk, Tocotronic sind zu Hause im Garagenrock und Blumfeld klingen nach Shoegaze.

Diskurs am Kneipentisch

Die Gemeinsamkeiten finden sich eher auf anderer Ebene: Wie mit deutscher Sprache im Rock umgegangen wird, ist damals neu. Heute spricht man von Diskursrock. Eine weitere Gemeinsamkeit kann man ebenfalls nicht abstreiten: Für Die Sterne, Blumfeld und Tocotronic ging es am selben Ort und zur selben Zeit so richtig los.

Wenn ich heute so an die Zeit zurückdenke, dann erinnere ich mich vor allem an dieses grundsätzliche Gefühl, diese Aufgeregtheit, also wie wahnsinnig wichtig alles war. Und was wir damals gemacht haben, was man heute Hamburger Schule nennt, ist, dass wir in Kneipen zusammengesessen haben und uns über genau diese Prioritäten bei wenig Alkohol unterhalten und bei viel Alkohol dann gestritten haben.

Zitathaft in der Musikgeschichte

Im Song „Wichtig“ geht es genau darum: Eine eigene Haltung zu finden, ohne ein Arschloch zu werden. Von Anfang an sind für Die Sterne Referenzen an die Disco- und Funk-Musik der 70er Jahre wichtig. Bei Die Sterne aber wird nicht von alten Platten geklaut, die Band will ihre Referenzen deutlich machen. Wieso also nicht gleich die bekanntesten Songs zitieren.

Beginn der Takeover-Woche

In dieser Folge vom Popfilter erfahrt ihr deshalb welcher Song von den Bee Gees etwas mit „Wichtig“ zu tun hat und wie es am Hamburger Kneipentisch so war, damals in den frühen 90er-Jahren. Auch den Rest der Woche übernimmt Frank Spilker den Popfilter und empfiehlt jeden Tag einen Song, der ihn und seine Band Anfang der 90er Jahre geprägt hat. Popfilter könnt ihr hier hören und abonnieren.