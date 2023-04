Saint Etienne

Foto: Elaine Constantine

Popfilter | Takeover-Woche mit Frank Spilker: Saint Etienne

Mit Groove & Glamour

In den frühen 90ern mischt sich DJ-Kultur mit Popmusik. Bands wie Saint Etienne machen tanzbaren Indie-Pop, der dem männlich geprägten Brit-Pop eine Portion Eleganz und Glamour entgegensetzt. Im Popfilter erzählt Frank Spilker warum ihm ihr Song „Only Love Can Break Your Heart“ besonders in Erinnerung geblieben ist.