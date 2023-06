Meredith Monk

Ausschnitt des Albumcovers: The Recordings

Popfilter | Takeover-Woche mit Charlotte Brandi: Meredith Monk – Early Morning Melody

Die hohe Kunst der Melodie

Meredith Monk gilt als Pionierin der vokalen Performancekunst und sorgte im New York der 70er Jahre für Furore. Im Popfilter erklärt Charlotte Brandi was ihr an Monks Herangehensweise an Gesang und Melodie besonders gut gefällt. Und warum der Song „Early Morning Melody“ besonders hörenswert ist.