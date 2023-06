Alptraum oder Realität

Auf ihrem Album „An den Alptraum“ besingt Charlotte Brandi im Song „GELD“ die prekäre Lebensrealität vieler Künstler*innen und Musiker*innen. Ähnliches beschäftigt auch die Hamburger Band Schrottgrenze im Song „Traurige Träume“. Sängerin Saskia Lavaux besingt den huzzle in der Bridge mit der mehrfach wiederholten Zeile „von paycheck zu paycheck“.

Wer immer auch ein bisschen in die Realität selbst verliebt ist, der oder die muss sich einfach in die Musik von Schrottgrenze verlieben. Charlotte Brandi, Musikerin

Politische Songtexte

Die Band Schrottgrenze gründete sich bereits Anfang der 90er Jahre und ist mit Unterbrechungen seit 2017 wieder aktiv. In ihren Punkrock-Songs geht es häufig um queerfeministische Themen. Kein Wunder also, dass die Rapperin Sookee im Song „Traurige Träume“ mit von der Partie ist. Charlotte Brandi erklärt im Popfilter, warum ihr der Song aus der Seele spricht und was sie an der Musik von Schrottgrenze besonders schätzt.

