Tod mit 74 Jahren

Am Wochenende um den 9. und 10. März stirbt Eric Carmen im Alter von 74 Jahren. Und auch wenn seine erfolgreichen Songs schon einige Jahrzehnte alt sind: in den Kommentaren unter seinen Songs bei YouTube oder in den Medien wird deutlich, dass sein Tod ein großer Verlust ist.

Kein Wunder: mit „Hungry Eyes“ gelingt ihm, was nur den wenigsten vergönnt ist. Neben „(I’ve had) The Time of My Life“ ist „Hungry Eyes“ der Hit aus dem Soundtrack des Films „Dirty Dancing“. Und Eric Carmen der Sänger des Songs, zu dem in den späten 80er wahrscheinlich alle mindestens einmal geschmust haben.

Eric Carmen: nie wirklich solo

Vor diesen Erfolgen macht sich der Musiker als Sänger und Gitarrist der Band Raspberries einen Namen. Damit ist 1975 aber Schluss. Die Band trennt sich – nicht zuletzt auch, weil Eric Carmen wohl ganz schön dominant im Songwriting-Prozess ist. Danach macht er alleine weiter, veröffentlicht 1975 sein Solo-Debüt. Auch drauf: der Welt-Hit „All By Myself“.

Wer jetzt aber denkt, dass der eigensinnige Solomusiker bei seinem Hit „All By Myself“ alles alleine macht, täuscht sich. Neben dem Drummer der Raspberries, der ihn bei seinem Solodebüt unterstützt, ist vor allem ein russischer Komponist wichtig für seinen Erfolg.

Zum Tod des Musikers schauen wir im Popfilter nochmal auf seinen Werdegang und erzählen die Geschichte hinter seiner Powerballade „All By Myself".