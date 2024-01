Super funny und super lovely mit Fuffifufzich

Eigentlich kommt Fuffifufzich vom Theater. Musik macht sie schon lange, aber eher so für sich und nebenbei. Für ein Theaterstück schreibt sie dann aber einen Song, der gut ankommt. Und schon die Richtung vorgibt, in die es ab dann geht. Der heißt „Life is scheise du bist nicht dummi“.

Ein wilder Deutsch-Englisch-Mix („Ich möchte Anzeige erstatten wega Heartbreakerei“) und auch die deutsche Sprache selbst wird fortan nicht so ernst genommen. Inhaltlich dreht es sich fast ausschließlich um die Liebe. Und auch wenn es nicht immer nur schön zugeht, ist Fuffifufzichs gesamtes Debütalbum von Humor durchzogen. Hier wird nichts ernst genommen und sich selber nimmt man sowieso schon nicht ernst.

The new Ernsthaftigkeit

Auf der neuen Single „Not For The Ewigkeit“ werden aber neue Töne angeschlagen. Nicht musikalisch, da dominieren immer noch elektronische Sounds, Bass und Drums, aber im Ausloten der Ewigkeit klingen durchaus ernste Ansätze durch. Und auch das Denglisch ist fast komplett verschwunden. Außer im Refrain, wenn sie singt: „Not for the Ewigkeit, nicht für die eternity“.

Die Song in voller Länge hört ihr heute im Popfilter. Außerdem gucken wir noch mal genauer hin, was es mit der Zeit und Ewigkeit auf sich hat und fragen, ob das eine gute oder schlechte Sache ist, wenn nichts für immer anhält. Den Popfilter könnt ihr übrigens hier abonnieren, um keine weiteren musikalisch-philosophischen Fragen mehr zu verpassen.