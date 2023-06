Devendra Banhart geht aus der Sonne

Ob „Mi Negrita“ oder „Golden Girls“ – die Musik von Devendra Banhart war in den letzten Jahren eigentlich immer sanftmütig und oft auch wie gemacht, um als Soundtrack den Sommerurlaub zu untermalen. Vor wenigen Tagen hat der amerikanisch-venezoilanische Musiker ein neues Album angekündt. Das heißt „Flying Wig“ und soll am 22. September dieses Jahres erscheinen. Eine erste Single gibt es auch schon zu hören: „Twin“. Und die ist gar nicht mal so sommerlich. Statt ruhigen, akustischen Gitarren werden hier E-Gitarren durch Effekte und von schweren Drums und Bässen begleitet.

Cate Le Bon als großer Einfluss

Die neue Single geht, wie das gesamte Album, aber nicht alleinig auf Devendra Banharts Kappe. Die walisische Künstlerin Cate Le Bon hat die Platte nämlich nicht nur produziert, sondern auch an allen Songs mitgeschrieben. Ob das gesamte Album jetzt dunkel und düster wird, wissen wir nicht. Wie die neue Single klingt, aber schon – hören könnt ihr sie im heutigen Popfilter. Und wenn euch das Format gefällt, dann abonniert den Popfilter doch gerne hier.