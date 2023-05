Zwei Hits – eine Akkord-Folge

„Thinking Out Loud“ ist einer der ganz großen unter den vielen Hits des britischen Musikers Ed Sheeran. Er hat sogar einen Grammy mit dem Song gewonnen. Die Idee zur Musik soll ihm aber nicht ganz alleine zugefallen sein. Vielmehr soll er bei „Let’s Get It On“ von Marvin Gaye und Ed Townsend geklaut haben. Das meinen zumindest Ed Townsends Erben. Und wenn man sich das mal anhört: ganz fremd ist sich das nicht.

„Thinking Out Loud“ war Ed Sheerans Idee

Deswegen wollten die Nachfahren von Ed Townsend 100 Millionen Dollar Entschädigung von dem englischen Popstar. Vor Gericht hat eine Jury nun aber befunden, dass Ed Sheeran nicht abgekupfert hat bei Marvin Gaye. Der Künstler, der bei einer Niederlage vor Gericht sogar mit dem Ende seiner Karriere gedroht hatte, kann also weitermachen. Und muss auch keine Strafe zahlen.

Wo genau die Ähnlichkeiten liegen, was so einen Fall kompliziert macht und warum Ähnlichkeiten nicht nur zwischen diesen Künstlern bestehen, hört ihr im heutigen Popfilter. Abonniert den Podcast auch gerne da, wo ihr am liebsten reinhört!