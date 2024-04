Von Pop über Jazz bis Bossa Nova

Alternative-Rock, Post-Punk oder doch Indie-Pop? Der britischen Band Goat Girl wurden schon viele Genres zugeordnet. Sie selbst legen sich dabei aber gar nicht fest. Von DIY-Punk über Jazz und Bossa Nova bis hin zu Synthie-Pop sind ihre Einflüsse divers.

Das stellen sie bereits mit ihrem Debütalbum „Goat Girl“ unter Beweis. Da klingt ihr Sound noch deutlich nach DIY – rough, lässig und ein bisschen düster.

Goat Girl kündigen neues Album an

Im Juni 2024 erscheint ihr drittes Album „Below the Waste“. Lottie Pendlebury, Rosy Jones und Holly Mullineaux experimentieren darauf mit Streichern, Holzblasinstrumenten, Gesang und Chören. So entsteht eine bunte Mischung aus Noise-Rock, Folk und Synth-Pop. Doch einer Linie bleiben sich Goat Girl treu: Ihrer politischen Haltung.

So vermittelt „Below the Waste“ den Wunsch nach einer Zukunft, die unterdrückende Strukturen abschafft und liefert Denkanstöße, wie so eine Welt aussehen könnte. Die zweite Single-Auskopplung „Motorway“ ist heute unser Song des Tages im Popfilter – und liefert schon einen Vorgeschmack auf das kommende Soundbild. Für das eindrucksvolle Musikvideo zeigt sich die renommierte Regisseurin und Choreografin Holly Blakey verantwortlich.

