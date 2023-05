Geschichten und Gedichte

Drei Alben in vier Jahren und eine Tour nach der nächsten. Die irische Post-Punk-Band Fontaines D.C. ist mit einem ordentlichen Pensum unterwegs. Zuletzt ist ihr Album „Skinty Fia“ auf jede Menge positive Resonanz gestoßen. Auch in der detektor.fm-Musikredaktion ist das Album bei den Jahresendcharts ganz vorne mit dabei.

Was die Band um Sänger Grian Chatten vereint, ist ihre Liebe zu ihrer Heimat Irland und zur Poesie. Chatten liest schon in seiner frühen Jugend Geschichten von James Joye und Gedichte von William Butler Yeats. Irgendwann schreibt er dann selbst welche. Mittlerweile fließt sein Talent für düstere Poesie in die Songs seiner Band.

Am Strand von Irland

Grian Chatten scheint die Inspiration nicht auszugehen. Um dem Rest der Band nicht seine Vision aufzwängen zu müssen, entscheidet er sich dazu, ein Solo-Album zu schreiben. Die Idee zu „Chaos For The Fly“ kommt ihm, als er nachts an einem alten Casino an der irischen Küste vorbeiläuft. Den einstigen Trubel und Glamour kann er da nur noch erahnen.

Bereits vergangene Woche erscheint mit „The Score“ ein erster Vorgeschmack auf das Album. Nostalgisch und überraschend ruhig kommt der Song daher. Die neue Single „Fairlies“ ist da schon deutlich mehr auf Zack.

Was ihr über Grian Chattens Solo-Debüt „Chaos For The Fly“ (VÖ: 30. Juni) wissen müsst und wie der Fontaines D.C.-Frontmann ohne seine Band klingt, hört ihr in dieser Ausgabe vom Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.