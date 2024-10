Instrument des Jahres

Jedes Jahr wählt der Landesmusikrat Schleswig-Holstein ein Instrument des Jahres. Bundesweit wollen sie damit Instrumenten mehr Fokus geben, die sonst nicht so beliebt in der Musikschule sind. Dieses Jahr hat es die Tuba geschafft. Wer dabei nur an Volksmusik und Blaskapelle denkt, liegt falsch.

Dieses verstaubte Image wird dem Instrument nicht gerecht. Ihr tiefer und bassiger Klang bereichert Songs aus jeglichen Genres. Sei es im Titelsong von „Der weiße Hai“, im Einsatz der Techno-March-Band Meute oder in Hip-Hop Klassikern wie Missy Elliotts und Da Brats „Sock it to Me„: Die Tuba hat ihren Platz in der Popmusik schon lange gefunden, z.B. auch bei Tyler, The Creator.

Tyler, The Creator gibt Tuba-Unterricht

Auch im Newschool-Rap erklingt das größte Blasinstrument immer wieder mal. Der US-Rapper Tyler, The Creator schenkt dem Instrument sogar einen ganz besonderen Platz: In dem Musikvideo von seinem Song „LEMONHEAD“ weist er im Intro einen älteren Herrn an, wie er die Tuba spielen soll. Trotz Tylers Unsicherheit, liefert der ein legendäres Tuba-Solo ab.

„LEMONHEAD“ von Tyler, the Creator ist heute unser Song des Tages im Popfilter. Unser tägliches Musikupdate könnt ihr hier hören und abonnieren.