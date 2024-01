Von der Talentshow in die Billboard-Charts

Die Schwesternpaare Mary und Betty Weiss sowie Marge und Mary Ann Ganser aus Queens lernen sich in der High School kennen und treten bei Talentshows und kleinen Konzerten auf. 1963 veröffentlichen sie ihre erste Single „Simon Says“ in Eigenregie. Mary Weiss ist da gerade einmal 15 Jahre alt.

Ein Jahr später wird der Songwriter George „Shadow“ Morton auf die New Yorker Girl Group aufmerksam. Er schreibt den Song „Remember (Walking in the Sand)“ und geht mit The Shangri-Las ins Studio. Die nachkommende Single „Leader of the Pack“ klettert sogar an die Spitze der Billboard Charts.

Teenage Angst

The Shangri-Las treffen einen Nerv bei der Jugend: Sie singen über Herzschmerz, Tragödien, Konflikte mit den Eltern, Rebellion und ihre Vorliebe für Bad Boys. So prägen sie eine neue Ära des Girl Pop: Selbstbewusst und tough.

Mit diesen Inhalten und ihrem Erscheinungsbild gelten sie außerdem als Vorreiterinnen des Punk.

TikTok Stars

Frontsängerin Mary Weiss kehrt der Musikindustrie zunächst den Rücken zu. 2004 kündigt sie ihren Job und widmet sich wieder der Musik. Drei Jahre später veröffentlicht sie ihr Solo-Album „Dangerous Game“. Sie knüpft an den Pop-Sound der 60er Jahre an.

Am Freitag, den 19. Januar ist Mary Weiss mit 75 Jahren gestorben. Im Popfilter erfahrt ihr, warum ihre Musik heute beliebt auf TikTok ist.

